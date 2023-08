Mit dem Neujahrsfest Rosch Haschana, was so viel bedeutet wie "Haupt des Jahres", begehen jüdische Gläubige das Hochfest der Erschaffung der Welt. Rosch Haschana wird auch als Tag des göttlichen Gerichts begangen. Das bedeutet, viele Gläubige nutzen die Gelegenheit, um auf ihr Leben und ihre Taten im vergangenen Jahr zurückzublicken. Gleichzeitig fassen sie, wie auch hierzulande zu Neujahr üblich, Vorsätze für das neue Jahr – allen voran den Vorsatz, Gutes zu tun.

Das Jahr "Null" ist nach jüdischem Glauben das Jahr, an dem Gott die Welt erschaffen haben soll. So steht es in den jüdischen Schriften. Nach dem weltlichen Kalender war das vor 5783 Jahren, 3761 Jahre vor Christi Geburt. Luach heißt der jüdische Kalender auf Hebräisch, der sich nicht nach der Sonne, sondern nach dem Mond richtet. Das jüdische Jahr beginnt mit dem Monat Tischri.