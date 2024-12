Mit seinen barrierefreien Angeboten will der MDR allen Menschen mit Sinnesbehinderung oder kognitiver Einschränkung den Zugang zu seinen Programmen ermöglichen. Bereits heute bietet der MDR 91 Prozent seiner Streamingangebote in der ARD Mediathek untertitelt an. Zudem gibt es täglich ca. 6 Stunden mit Hörbeschreibung im MDR-Fernsehen. Hinzu kommen etwa 38.000 Sendeminuten im Jahr, die der MDR mit Gebärdensprache ausstattet. Ergänzt wird das barrierefreie Angebot durch Nachrichten in Leichter Sprache zum Lesen und Hören. Damit informiert der MDR Menschen mit kognitiven Einschränkungen oder Lernschwierigkeiten sowie funktionale Analphabeten tagesaktuell über die wichtigsten Ereignisse im Sendegebiet.