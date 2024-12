Die Christvesper an Heiligabend zeichnet die ARD in diesem Jahr zum vierten Advent in der Kölner Lutherkirche auf, zu sehen im Ersten am 24. Dezember ab 16 Uhr. MDR Kultur sendet am 25. Dezember, 10 Uhr einen evangelischen Gottesdienst aus der St. Margarethenkirche in Kahla.