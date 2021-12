Die Reise in die Stille beginnt für Claudia Arnold mit einem Gong. Dieser Beginn einer Meditation ist ihr ganz persönliches Ritual. Die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr sind für die Dresdnerin eine besondere Einladung, zur Ruhe zu kommen: "Gerade in der Zeit am Ende des Jahres, wo der Advent stressig ist, die Weihnachtstage oft nicht harmonisch sind und tausende Dinge erledigt werden müssen ist der erste Schritt, in die Natur zu gehen, sie wahrzunehmen, anzukommen. So geht der Weg von außen nach innen."

Stille zwischen Ende und Neuanfang

Claudia Arnold ist Meditationsleiterin im katholischen Haus Hoheneichen am Dresdner Elbhang. In der Regel locken die ruhigen Tage um Neujahr jedes Jahr Menschen auf der Suche nach Stille hierher, Getaufte wie Nicht-Getaufte. Hier findet auch Pater Albert Holzknecht, der Leiter des Hauses Hoheneichen, was er sucht: "Ich bin wahnsinnig gern in der Natur unterwegs, gerne auch allein und in der winterlichen Landschaft."

Wenn ich durch die verschneite Natur wandere, in der noch keine Spuren sind, ist es für mich wie ein Symbol: Vorausschau auf das neue Jahr, das wie eine unberührte Winterlandschaft daliegt. Pater Albert Holzknecht

Viele Menschen suchen die Ruhe und finden sie nicht. Doch Corona hat etwas verändert. Denn das Virus zwingt zur Stille. Und die Natur, die Schöpfung, bleibt von Pandemie und Lockdown unberührt. Jesuitenpater Albert Holzknecht spürt das: "Ich habe den Eindruck, dass es mehr Anfragen gibt und dass die Sehnsucht nach Stille gestiegen ist. Ich denke, dass Leute durch die derzeitige Situation zum Nachdenken kommen."

Eine Reise ohne Aufwand und Aufhebens

Die Coronavirus-Pandemie ist für viele eine schmerzliche Zeit. Das gilt auch für die Meditations-Experten. Im Haus Hoheneichen mussten viele Kurse ausfallen, stattdessen wurde Kurzarbeit eingeführt. Claudia Arnold weiß, wie schwer die Pandemie auf vielen Menschen lastet:

Die Situation, dass man sich nicht so zerstreuen kann, kann dazu dienen zu fragen: Was ist das Leben für mich, wo sehe ich einen Sinn drin? Und wenn es momentan nicht so sinnerfüllt ist: Wie kann ich das ändern? Claudia Arnold

Albert Holzknecht zündet eine Kerze an, bevor er die Stille sucht. Die Reise ins Innere kann eine Weltreise sein, viel Aufwand aber braucht sie nicht. Und Corona kann ihr nichts anhaben. Ganz im Gegenteil, erläutert Holzknecht: "Ich glaube, dass diese verordnete Stille eine Chance ist. Vielleicht gibt es einen eigenen Raum, eine bestimmte Zeit, wo man sich zurückziehen kann. Eine Hilfe könnte sein, eine Kerze anzuzünden oder Musik zu hören, die unterstützt, still zu werden, anzukommen im Hier und Jetzt. Vielleicht ist es die Lektüre eines Buches. Ich nehme mir am Abend zehn Minuten oder eine Viertelstunde Zeit, um den Tag an mir vorüberziehen zu lassen und darauf zurückzuschauen."

Zarten Tönen lauschen lernen

Claudia Arnold hilft es, in einer Gruppe mit anderen Menschen die Stille zu suchen. Noch mehr aber hilft ihr etwas anderes. Sie öffnet das Fenster und herein strömen die Töne der Natur. Sie sind gute Wegweiser auf der Reise in das Innere, das weiß auch Pater Albert Holzknecht:

Es geht darum, in die Natur zu gehen und zu versuchen, mit allen Sinnen wahrzunehmen. Also zu hören, zu sehen, zu riechen. Nicht gleich zu analysieren: Was war das jetzt für ein Vogel, den ich gerade gehört habe? Sondern zu lernen, auf die leisen, zarten Töne zu lauschen. Pater Albert Holzknecht