Corinna Dahlgrün ist Pfarrerin und Professorin für Praktische Theologie an der Universität Jena. In den letzten Jahren war sie zu Weihnachten immer am Erfurter Bahnhof im Einsatz, auch in der ökumenischen Bahnhofsmission.

Sehnsucht nach Momenten der Gemeinschaft

Für die Menschen dort sei Weihnachten schon immer eine Herausforderung gewesen, sagt sie, aber offenbar auch für viele andere: "Ich hab' oft erlebt, dass Leute, die eigentlich mit dem Zug fahren wollten, bei unserer kleinen Weihnachtsfeier stehen blieben, einfach um einen Moment Gemeinschaft und Wärme zu haben oder ein Lied mitzusummen."

"Schon immer ein schwieriges Fest"

Weihnachten war schon immer ein schwieriges Fest, erklärt die Seelsorgerin, nämlich für diejenigen, deren Leben im Moment nicht zu ihrem persönlichen Wunschbild von Weihnachten passt. Für diejenigen, die gegen ihren Willen einsam sind zum Fest der Familie. Und genauso für die, die angesichts der Weltlage zweifeln an der weihnachtlichen Botschaft vom Frieden. Dieses Jahr ist es aus Sicht von Dahlgrün noch mal schwerer als in der Pandemie: "Die Stimmung ist insgesamt angespannter, das kann man schon sagen, und die Menschen, die bei mir regelmäßig in die Seelsorge kommen, sind mehr unter Druck.

Die Sehnsucht danach, dann wenigstens an Weihnachten für ein paar Stunden, vielleicht sogar ein paar Tage auszusteigen, sei spürbar und nachvollziehbar, sagt Corinna Dahlgrün. Aber: "Für die Kirchen ist es sehr schwierig, dem nachzugeben. Das können wir einfach nicht. Oder wir sollten es nicht. Aber dass die Sehnsucht da ist, dass es doch bitte wenigstens in einer Zeit des Jahres mal ein bisschen schön, heil, glänzend, warm sein sollte, gerade wenn die Heizungen runtergedreht werden, das finde ich nachvollziehbar."

Wovon die Weihnachtsgeschichte erzählt

Aber die Weihnachtsgeschichte erzählt nun mal auch von einer Familie ohne Obdach, von einer jungen Frau, die im Nirgendwo, unbehaust, ein Kind zur Welt bringt. Und wenn man nicht nur die gewohnte Weihnachtsgeschichte nimmt, mit Hirten, Engel, Krippe, dann gehört zur Geschichte auch noch ein um seine Macht besorgter König, der alle Neugeborenen töten lässt – so dass das neugeborene Jesuskind gleich auf der Flucht ist. Mit anderen Worten: Die schwierige Welt findet ihren Ausdruck gerade und mitten in der Weihnachtsgeschichte. So sieht es auch der Berliner Pfarrer Tobias Kuske: "Die großen Probleme der Welt wie auch die kleinen Probleme in den Familien: Vertragen sich die Eltern noch? Sind die Kinder gesund, die Großeltern? Das steckt auch alles da drin."

Was Weihnachtsgottesdienste verändern

Die Probleme und Sorgen kommen mit in die Gottesdienste, weiß Kuske. Aber dort verändern sie sich: "Man blendet das alles nicht aus, nur weil man 'Oh du fröhliche' singt, sondern vielleicht ist es so, dass man das mit hinein nimmt. Mir passiert es manchmal, dass ich Menschen danach spreche, die sehr berührt sind, manchmal sogar weinen. Das tun die nicht aus Weihnachtsstimmung, sondern weil sie sich was erhoffen. Weil sie vielleicht auch mal für eine halbe Stunde ankommen in dieser Heiligen Nacht und dann gucken, was sie daraus in den Alltag hinüberretten können."

Und Pfarrerin Dahlgrün meint: "Ich glaub', damit müssen wir Christen auch klarkommen. Wenn ich nur in die Kirche gehe, um zu hören: 'Alles ist gut, nun geh' nach Hause und genieß den Gänsebraten und freu' dich dran, dass du eine Familie hast und alles heil ist', dann wäre das ein Augen-Zumachen vor der Realität." Und:

Ich glaube, dass die Kraft und Stärke des Glaubens darin liegt, die Realität zu ertragen. Corinna Dahlgrün Pfarrerin

Erschütterbar sein und gleichzeitig widerständig