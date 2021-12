Jahr für Jahr finden sich Tausende Menschen aus Dresden und Gäste aus dem In- und Ausland an der Dresdner Frauenkirche zusammen, um den größten regelmäßigen Open-Air- Gottesdienst zu feiern: die Weihnachtliche Vesper.

Doch auch in diesem Jahr ist alles anders. Wie schon 2020 muss die Vesper in der Frauenkirche stattfinden, statt auf dem Neumarkt vor dem Gotteshaus. Die pandemie-bedingten umfangreichen Einschränkungen ließen den Veranstaltern keine andere Wahl. So werden in der Kirche nur die Mitwirkenden dabei sein. Die Predigt hält der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens, Landesbischof Tobias Bilz. Ministerpräsident Michael Kretschmer wird ein Grußwort sprechen.