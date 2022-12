Millionen Ukrainerinnerinnen und Ukrianer sind auf der Flucht. Bildrechte: dpa

Doch für viele Menschen wird es kein unbeschwertes Fest. In diesem Jahr sind uns die Konflikte der Welt so nahe gerückt wie schon lange nicht mehr. Droht Weihnachten da nicht zu einer Art Weltflucht zu werden? Das fragt Bischof Heinrich Timmerevers vom Bistum Dresden-Meißen: "Können wir eigentlich Weihnachten feiern und in unserem Land so auf Weihnachtsstimmung setzen? Und wissen, dass nicht einmal tausend Kilometer östlich von uns Menschen unter erbärmlichen Umständen leben, in der Kälte, ohne Wasser und Strom? In diese dunkle und kalte Zeit hinein hören wir dann doch das Wort, dass wir einen Gott haben, der nicht jenseits bleibt, sondern an der Seite der Menschen sein will, einer von uns geworden ist, ein Mensch geworden ist."