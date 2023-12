"Wenn man jetzt mal das Lied "Es ist ein Ros' entsprungen" anschaut, sieht man, dass es 1599 das erste Mal in einem katholischen Gesangbuch gedruckt wurde. Im 17. Jahrhundert war es weitgehend katholisch überliefert. Am Ende des 19. Jahrhunderts taucht es vereinzelt in evangelischen Gesangbüchern auf. Und dann ab Mitte des 20. Jahrhunderts ist es in beiden Konfessionen vertreten“, weiß die wissenschaftliche Mitarbeiterin zu berichten.