"Wir haben viel zu geben!"

Seit 2006 werden jedes Jahr am 21. März weltweit Veranstaltungen angeboten, die auf das Down-Syndrom und seine Probleme aufmerksam machen wollen. Seit 2012 ist dieser Aktionstag auch offiziell von den Vereinten Nationen anerkannt.

Eine Laune der Natur

Beim Down Syndrom ist das Chromosom 21 dreimal vorhanden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Menschen mit Down-Syndrom haben in jeder ihrer Zellen ein Chromosom zuviel. Statt 46 besitzen sie 47 Chromosomen - das Chromosom 21 ist gleich dreifach statt üblicherweise zweifach vorhanden - und das in jeder Körperzelle. Trisomie 21 wird deshalb das Down-Syndrom auch genannt. Und mit dem auf diesem Chromosom liegenden Erbmaterial hat der Körper Schwierigkeiten. Dieses Zuviel an Information kann er nicht richtig verarbeiten. Das führt zu körperlichen und geistigen Verzögerungen in der Entwicklung des Kindes. Neben einer geistigen Behinderung ist die motorische Entwicklung dieser Kinder verzögert, sie leiden häufig an Herzkrankheiten, einem geschwächten Immunsystem, Fehlfunktionen der Schilddrüse, Hör- und Sehstörungen oder Organfehlbildungen.

Die genetisch bedingte Chromosomenveränderung tritt spontan auf und ist damit unumkehrbar. Statistisch gesehen kommt das Syndrom bei 600 bis 1.000 Geburten einmal vor - und das überall auf der Welt, unabhängig von der Ethnie und der Gesellschaftsschicht. Rund fünf Millionen Menschen mit Down-Syndrom gibt es weltweit.

Ein selbstbestimmtes Leben

Durch das Voranschreiten der pränatalen Diagnostik in den letzten 20 Jahren ist die Zahl von Kindern mit Down-Syndrom etwa um die Hälfte gesunken. Denn ein positiver Befund führt oftmals zur Entscheidung, die Schwangerschaft abzubrechen. Dank moderner Förderung und neuen Therapien können aber viele Menschen mit Down-Syndrom heute ein normales, selbstbestimmtes Leben führen. Viele von ihnen gehen in den Kindergarten und in die Schule, lernen lesen und schreiben, erlernen einen Beruf, gehen arbeiten und haben ihre Hobbys. Ihre Lebenserwartung liegt heute in Europa bei durchschnittlich 60 Jahren.

"Wir haben viel zu geben!"

Der Welt-Down-Syndrom-Tag (WDST) 2018 ruft am 21. März alle Menschen mit Down-Syndrom dazu auf, der Welt mitzuteilen, was sie der Gesellschaft zu geben haben. Und Menschen mit Down-Syndrom haben viel zu geben. Überall, wo sie sind – in ihren Familien, in Kindergärten oder Schulen, an Arbeitsplätzen, in den Gemeinden oder Wohnhäusern, in der Freizeit und in den Medien – soll ihr Beitrag sichtbarer werden.