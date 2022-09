Was, wenn die eigene Mutter an Demenz erkrankt? Die Magdeburger Filmemacherin Roxana Hennig hat zwei Töchter begleitet, die genau vor dieser Frage standen. "Demenz: Der lange Abschied" zeigt die Situation von Betroffenen hautnah und ist jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen. Bildrechte: MDR / D. Laudowicz