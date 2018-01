Heute beginnt weltweit die Internationale Gebetswoche für die Einheit der Christen. Christen aller Konfessionen begehen sie mit zahlreichen Gottesdiensten und Veranstaltungen. In diesem Jahr steht die Gebetswoche unter dem Motto "Deine rechte Hand, Herr, ist herrlich an Stärke".

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann Bildrechte: dpa

In Deutschland wird die Gebetswoche durch die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) koordiniert. Sie lädt am Sonntag, den 21. Januar zum zentralen Gottesdienst nach Augsburg in die Kirche St. Anna. Am Gottesdienst wirkt unter anderem auch der ACK-Bundesvorsitzende Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann mit.