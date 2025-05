Was ist über den neuen Papst, Leo XIV., bekannt?

Robert Francis Prevost stammt aus Chicago, war zuletzt Präfekt des mächtigen Dikasteriums, das den Papst bei der Ernennung neuer Bischöfe berät, aber lange auch als Missionar in Peru tätig und Präsident der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika. Er wurde 2023 von Franziskus zum Kardinal ernannt.

Bislang gab er nur wenige Interviews und trat selten öffentlich auf. Umso ausführlicher sei seine erste Rede als neuer Papst ausgefallen, urteilten die Kommentatoren von Radio Vaticana. Darin habe er sich als Fürsprecher des "großen Projektes der Synodalität" gezeigt, was so viel heißt, wie gemeinsam um den Glauben ringen.

Prevost trat 1977 in das Noviziat des Ordens vom Heiligen Augustinus in St. Louis ein. Er studierte an der Katholisch-Theologischen Hochschule in Chicago, außerdem Kirchenrecht an der Päpstlichen Universität in Rom. 1982 wurde er zum Priester geweiht und später nach Peru entsandt. Er promovierte mit einer Arbeit über den Augustinerorden und wurde in Peru Bischof von Chiclayo.

Was bedeutet es, dass der neue Papst aus dem Orden der Augustiner kommt?

Der neue Papst, der in der Rede selbst auf seine Zugehörigkeit zum Orden der Augustiner verwies, zitierte den Ordensgründer mit den Worten "Für euch bin ich Bischof, mit euch bin ich Christ."

Die Gemeinschaft geht auf Augustinus von Hippo (354-430) zurück. In den Jahrhunderten danach bildeten sich einzelne Orden und Eremitenverbände, die das augustinische Erbe weiterführten. Nach dem Willen des Papstes sollten sich die Brüder in den Städten niederlassen, nicht in der Einsamkeit. Das 16. Jahrhundert gilt als Blütezeit des Ordens, der keinen Statusunterschied zwischen Priestern und Laienbrüdern; sie waren in den Kapiteln (Versammlungen) ebenfalls voll stimmberechtigt und hatten Zugang zu allen Ämtern. Eben darauf spielte der neue Papst mit seinem Zitat an.

Besonders beliebt war der Orden im deutschen Sprachraum. Berühmtester und wirkmächtigster Augustinermönch wurde Martin Luther (1483-1546). Derzeit gibt es in Deutschland noch Konvente in Erfurt, Berlin, Fährbrück, Münnerstadt, Würzburg und Maria Eich vor den Toren Münchens.

Vor welcher Herausforderung steht der neue Papst?