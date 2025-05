Prevost trat 1977 in das Noviziat des Ordens vom Heiligen Augustinus in St. Louis ein. Er studierte an der Katholisch-Theologischen Hochschule in Chicago, außerdem Kirchenrecht an der Päpstlichen Universität in Rom. 1982 wurde er zum Priester geweiht und später nach Peru entsandt. Er promovierte mit einer Arbeit über den Augustinerorden und wurde in Peru Bischof von Chiclayo.