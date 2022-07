Inklusion Mehr Rechte für Werkstatt-Beschäftigte in Sachsen?

Eigentlich sollen die Werkstätten "fit" machen für den ersten Arbeitsmarkt, tatsächlich schaffen derzeit weniger als ein Prozent der Beschäftigten den "Sprung" in den ersten Arbeitsmarkt. Auch deswegen sind die Werkstätten umstritten und nicht konform mit der auch von Deutschland unterzeichneten UN-Behindertenrechtskonvention.



Die ersten Werkstätten für Menschen mit Behinderungen wurden in den 1960er-Jahren gegründet. Seitdem hat sich das Verständnis von Inklusion weiterentwickelt. Kritikerinnen sehen in den WfbM ein Hindernis für Inklusion und verweisen darauf, dass das Werkstätten-System der 2009 auch von Deutschland ratifizierten UN-Behindertenrechtskonvention entgegensteht. So soll nach Artikel 27 jeder die Möglichkeit haben, den Lebensunterhalt durch eine Arbeit zu verdienen, "die frei gewählt oder frei angenommen wird". Die Initiative Jobinklusive stellt dazu fest: "Menschen mit Behinderungen wird der Weg aus der Schule – oder einer Berufsunfähigkeit – in die Behindertenwerkstatt oft alternativlos vorgegeben."



Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind kein herkömmlicher Betrieb, sondern eine rehabilitative Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben. So gilt dort auch kein Mindestlohn, sondern ein Entgelt von im Durchschnitt ca. 1,35 Euro die Stunde. Die Beschäftigten können ihre Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten, sie erhalten neben dem Entgelt Leistungen der Grundsicherung oder eine Rente wegen voller Erwerbsminderung. Außerdem werden ihre Renten- und Krankenkassen-Beiträge bezahlt.



Laut Jobinklusive waren 2020 mehr als 300.000 Menschen in Werkstätten beschäftigt. Demnach haben 75,5 Prozent eine sogenannte geistige Behinderung, 20,97 Prozent eine psychischen Behinderung und 3,48 Prozent eine körperliche Behinderung. Entgegen der UN-Empfehlung von 2015, die Werkstätten in der Bundesrepublik schrittweise abzuschaffen, steige die Zahl der Werkstätten, so Jobinklusive: "Im Jahr 2018 gab es 736 Behindertenwerkstätten in Deutschland, mit insgesamt 2.884 Standorten. 2002 waren es noch 668 Werkstätten." Verwiesen wird auf ein neues Phänomen: "In den letzten Jahren steigt der Anteil von Beschäftigten, die eine psychische Behinderung haben und oft vom allgemeinen Arbeitsmarkt kommen." Laut Jobinklusive bezahlt der Staat für einen Werkstattplatz im Durchschnitt 16.592 Euro pro beschäftigter Person.