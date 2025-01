Romanes ist in erster Linie eine mündliche Sprache . In verschiedenen Regionen Europas gab und gibt es Projekte, Romanes zu verschriftlichen oder auch zu vereinheitlichen, nicht immer unter Beteiligung der Betroffenen.

Eigenen Angaben zufolge besteht eine große kulturelle Vielfalt bei Sinti-und Roma-Gruppen in Europa. Gemeinsam ist ihnen allen die Wertschätzung der Familie und Verwandtschaft über die eigene Familie hinaus, der Respekt vor den Älteren , der Gebrauch der eigenen Sprache und nicht zuletzt auch das Bewusstsein einer langen Diskriminierung und das Wissen um den nationalsozialistischen Völkermord.

Auf ihrer Wanderung nahmen Musiker der Sinti und Roma Stile aus zahlreichen Ländern auf und verarbeiteten sie in eigenen Stücken weiter. Die sogenannte Gipsy-Musik bereicherte ihrerseits andere Volks- und Kunstmusikstile.

Auch in der klassischen Musik finden sich Einflüsse von Gipsy-Musik. Bekannte Beispiele sind der "Zigeunerbaron" von Johann Strauss oder die "Zigeunerliebe" von Franz Lehár. Berühmt wurde die sogenannte "Zigeuner-Tonleiter", auch durch die Klaviermusik von Franz Liszt, der diese spezielle Skala in vielen seiner Klavierwerke verwendet, etwa in seinen "Rhapsodien". Die starke emotionale Wirkung der Gipsy-Musik beeinflusste auch den französischen Komponisten Claude Debussy.