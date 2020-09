Am Ende vieler Diskussionen stand das EKD-Vereinigungsgesetz mit dem sperrigen Titel: "Kirchengesetz zur Regelung von Fragen im Zusammenhang mit der Herstellung der Einheit der Evangelischen Kirche in Deutschland". Im Februar 1991 wurde darüber getrennt in den Synoden Ost und West abgestimmt: In der EKD Synode wurde es mit einer Enthaltung angenommen, in der Synode der BEK gab es acht Gegenstimmen und eine Enthaltung. In Kraft trat es zum 27. Juni 1991. Anschließend tagte in Coburg die erste gemeinsame Synode der evangelischen Kirchen nach dem Bau der Mauer. Das Ereignis wurde, wie Augenzeugen berichteten, eher nüchtern, ohne große Feierlichkeit, begangen.