Jugend in Sachsen-Anhalt Wir Kinder aus Quedlinburg: Bleiben oder Gehen?

Hauptinhalt

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mit Fachwerkidylle und Weltkulturerbe lockt Quedlinburg Scharen von Touristinnen und Touristen. Doch in dem Harzstädtchen fehlen Orte für die Jugend. So kommt es, dass sie sich auch ein bisschen wie zu Besuch fühlt in den engen Gassen mit den hübschen Cafés, die für sie aber leider viel zu teuer sind. Gehör verschaffen will sich eine Gruppe Jugendlicher deshalb via Jugendforum im Stadtrat. Etwa mit dem Wunsch nach mehr Räumen, in denen sie agieren können. Mia Weberling, Adele Probst und Bengt Wurm sind drei von ihnen.