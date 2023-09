Die Statue "Let us beat swords into ploughshares" (Schwerter zu Pflugscharen) des Künstlers Jewgeni Vuchetich am East River in New York, die Sowjetunion schenkte die Plastik 1959 der UNO. Später inspirierte sie den Theologen Harald Bretschneider zu den bekannten Aufnähern der kirchlichen Friedensbewegung in der DDR. Bildrechte: dpa