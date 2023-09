Unerwartete Konsequenzen

Die Statue "Let us beat swords into ploughshares" (Schwerter zu Pflugscharen) des Künstlers Jewgeni Vuchetich am East River in New York, die Sowjetunion schenkte die Plastik 1959 der UNO. Später inspirierte sie den Theologen Harald Bretschneider zu den bekannten Aufnähern der kirchlichen Friedensbewegung in der DDR. Bildrechte: dpa Dass sie damals nicht sofort unterbunden wird, liegt an der Anwesenheit des designierten Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker in der Stadt. Unschöne Bilder von einschreitenden Sicherheitskräften will die DDR-Führung um jeden Preis vermeiden. Danach spüren Teilnehmende wie Elke Witt die Konsequenzen. Mit denen sie so nicht unbedingt gerechnet hatte, versinnbildlichte die Aktion aus ihrer Sicht doch lediglich ein Zitat aus dem Alten Testament: "Es war also nichts, was man sich politisch selber ausgedacht hat, sondern beruhte wirklich auf der Heiligen Schrift. Und außerdem hatte ja ein sowjetischer Künstler dieses biblische Zitat als Monument vor das UNO-Gebäude in New York gestellt!"

Im Visier der Stasi: "Verbindung zu negativ klerikalen Personen"

Elke Witt gerät nach der Schmiedeaktion ins Visier der Stasi. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Allerdings war der Slogan "Schwerter zu Pflugscharen" ein Jahr zuvor verboten worden. Die Abbildung eines Mannes, der ein Schwert umschmiedet, kam zuvor als Zeichen für die Friedensarbeit der Evangelischen Kirche in Umlauf, Jugendliche trugen es seit Beginn der 1980er-Jahre als Aufnäher auf Jacken oder Schultaschen.



Nun erklärte Verteidigungsminister Heinz Hoffmann im März 1982: "Unsere Soldaten tragen ihre Waffen für den Frieden. So gerne wir auch unsere Waffen verschrotten würden, noch braucht der Sozialismus, braucht der Frieden Pflugscharen und Schwerter." So wird die Aktion in Wittenberg ein sichtbarer Affront, ein Zeichen des Protestes gegen das atomare Wettrüsten in Ost und West, aber auch gegen die Militarisierung des Alltags in der DDR.



Und Elke Witt gerät wie andere Teilnehmende ins Visier der Stasi, wie sie nach der Wende aus ihrer Akte erfährt: Von ihrer "aktiven Verbindung zu einem negativ klerikalen Personenkreis" ist darin die Rede: "Und damit meinte man diese Gruppe um Friedrich Schorlemmer. Und das finde ich schon von der Formulierung her sehr, sehr spitz und sehr gemein."

Mein Chef hat sich in meiner Stasi-Akte als schreibfreudigster IM erwiesen. Er fragte jeden Morgen, mit wem ich mich wieder getroffen habe: 'Und: Sagen Sie doch mal!' Und ich: 'Nö, ich sag' nüscht.' Wie man so ist mit Anfang 20.

Engagement für Frieden und Umwelt: "Ich war voller Ideale"

Die frisch diplomierte Geografin arbeitete nach dem Studium am Umweltinstitut der DDR und suchte in kirchlichen Umweltgruppen den Austausch über die vertuschten Probleme. Bildrechte: Privat Beschäftigt als Geografin im Zentrum für Umweltgestaltung – dem staatlichen Umweltinstitut der DDR, muss sie nun jeden Morgen ihrem Chef, Bericht erstatten, "was ich denn abends wieder gemacht habe". Nach der Wende habe der sich "als der schreibfreudigste IM erwiesen", stellt sie fest und beschreibt ihren Konflikt so: "Gerade das Umweltproblem war ja in der DDR ein ganz heißes Eisen. Die Elbe war verdreckt, da wurden kommunale Abwässer und Industrieabwässer aus dem Stickstoffwerk eingeleitet. Da wollte ich mich engagieren. Also ich war doch voller Ideale." Statt dessen beobachtet sie das Verschweigen und Vertuschen der tatsächlichen Lage. Umso mehr engagiert sie sich im Kirchlichen Forschungsheim in Wittenberg, wo offen diskutiert werden kann. Immer mehr wird ihr die Kirche zum Freiraum, 1984 lässt sie sich von Friedrich Schorlemmer taufen:

"Ganz am Anfang war es eine Frage des Schutzes, aber dann auch der Zugehörigkeit. Ich bin eigentlich der Überzeugung, dass es eine gute Instanz auf der Welt gibt, die alles leitet. Und dass der Mensch – wie schrecklich er sich manchmal auch benimmt – immer wieder zu diesem Guten zurückkehren muss."

Friedensfest am 21. September in Wittenberg