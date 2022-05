Es sei ein heikles Thema, auch für die Kirche selbst, betont Christoph Maier als der Direktor der Evangelischen Akademie in Wittenberg: "Die christliche Kirche trägt den Antijudaismus in ihrer DNA. Das Christentum hat sich aus dem Judentum heraus entwickelt und zwar durch eine Trennung, durch eine Abgrenzung. Das ist ja das Schwierige: Wir haben bis in unsere Gründungsurkunde, bis in die neutestamentlichen Texte hinein Antijudaismus, der zu Antisemitismus geführt hat."