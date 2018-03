Mit der Verleihung der Buber-Rosenzweig-Medaille an Peter Maffay wird am Sonntag die bundesweite "Woche der Brüderlichkeit" eröffnet. Geworben wird damit um religiöse Toleranz, insbesondere um die Verständigung zwischen Christen und Juden. In diesem Jahr steht die Aktionsreihe unter dem Motto "Angst überwinden - Brücken bauen".