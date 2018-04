Im Dom zu Trier wird die diesjährige "Woche für das Leben" eröffnet Bildrechte: dpa

Die "Woche für das Leben" der evangelischen und katholischen Kirche ist eine ökumenische Aktion für den Schutz und die Würde des Menschen vom Lebensanfang bis zum Lebensende. In diesem Jahr findet die "Woche für das Leben" vom 14. bis 21. April 2018 statt. Sie wird am 14. April 2018 mit einem Gottesdienst durch den Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm und den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx in Trier eröffnet.