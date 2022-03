Jordan Talbert sitzt auf seiner Couch. Der Fernseher läuft, das Weinglas ist gefüllt, doch der Backofen ist kaputt. Seine Plattenbau-Wohnung wirkt trostlos. In seiner Heimat, den USA, feiern seine Familie und seine Freundin Thanksgiving. In den USA ist das ein großer Feiertag: "Leider bin ich nicht zu Hause. Aber ich kriege Nachrichten von allen – da kommt Heimweh auf."

Jordan Talbert, US-Profi der SBB Baskets Wolmirstedt Bildrechte: MDR/Hartmut Bösener

Als für den Verein alles auf Sieg steht – die SBB Baskets sind an der Spitze der Tabelle – kommt die Corona-Pandemie. Bis auf wenige Trainingseinheiten pro Woche fällt alles aus, auch die entscheidenden Spiele. Für Jordan Talbert beginnt eine einsame Zeit: "Ich brauche die Halle, während ich hier in Deutschland bin. Das ist der einzige Weg, wie mein Kopf klar bleibt." Seine Familie in den USA will er nicht besuchen, um seine Mutter, die zur Risikogruppe gehört, zu schützen:



"Ich weiß, dass meine Mutter genauso wie ich damit zu kämpfen hat, dass ich so weit weg bin. Aber sie will nicht, dass ich mich schuldig fühle. Hoffentlich kann ich sie eines Tages herbringen, damit sie sieht, dass ich mir hier einen kleinen Namen gemacht und etwas geleistet habe, während ich weg war."