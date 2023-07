Die Reporterin ist verheiratet und hat zwei Mädchen im Teenageralter und einen kleinen Hund. Ruhe und Gelassenheit gehören nicht grad zu ihren Stärken. Auch mit 50 könnte sie noch mehr Lässigkeit in vielen Situationen zeigen, meint sie selbstkritisch. Beruflich und privat fühlt sie erfüllt - und dennoch stelle ich mir schon die Frage: war das alles? Was kommt jetzt? Gibt es noch etwas Neues zu entdecken – auch an mir selbst?

Sybille Seitz hat keine Erfahrungen mit Theorie und Praxis von Yoga. Sie begibt sich in eine Yogaschule und will eine Zeitlang eintauchen in diese besondere Welt, von der immer mehr ihrer Freunde und Arbeitskollegen so viel Gutes berichten – so wie Millionen andere Deutsche auch.