Die ausgebrannte Unterkunft in Tröglitz Bildrechte: MDR/Tanja Ries

Dezember 2014: Der Gemeinderat von Elsteraue, zu der die Ortschaft Tröglitz gehört, erfährt, dass die Kreisverwaltung des Burgenlandkreises Flüchtlinge in Wohnungen des Ortes unterbringen will. Die Sitzung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dennoch machen schnell Gerüchte im Ort die Runde. Markus Nierth antwortet darauf als Ortsbürgermeister in einem Brief an die Bürgerinnen und Bürger, er spricht darin über eigene Ängste, zeigt Verständnis für Vorbehalte, will zugleich aber zu Offenheit ermutigen. Dass er darin von "Asylanten" spricht, die nun einmal da seien, bedauert er später.



Januar 2015: Die Demonstrationen gegen die Pläne beginnen, in Anlehnung an die Pegida-Aufzüge montags und unter Führung des NPD-Kreisrates Steffen Thiel. Nierth organisiert mit dem Ortspfarrer Friedensgebete.



März 2015: Die Route der für den 8. März angemeldeten Demonstration soll vor Nierths Privathaus führen, um dort eine Kundgebung abzuhalten. Davon erfährt er in einer Ortschaftsratssitzung. Am 6. März gibt er seinen Rücktritt vom Amt des Ortsbürgermeisters bekannt. Nierth kritisert bei Facebook scharf die fehlende Unterstützung durch die Verwaltung, etwa die Kundgebung vor seinem Haus zu unterbinden. Landrat Götz Ulrich weist das zurück. Tröglitz macht bundesweit Schlagzeilen. Der Kreistag beschließt am 8. März, im Mai 40 Asylbewerber oder Flüchtlinge in Tröglitz aufzunehmen. Als Reaktion auf die Ereignisse in Tröglitz legt Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht einen Erlass zum Schutz ehrenamtlicher Politiker vor. Unter anderem sollen Nazi-Aufmärsche vor Wohnhäuser der Politiker nicht mehr möglich sein. Die Lage spitzt sich dennoch weiter zu, mit einem Aufmarsch Rechter, einer Gegendemo und Morddrohungen gegen Nierth. Zu einer Bürgerversammlung am 31. März kommen 500 Einwohner und machen ihrem Unmut Luft. Sie seien zu spät über die Pläne informiert worden. Nierth und der evangelische Pfarrer Matthias Keilholz stellen auf der Versammlung eine "Tröglitzer Erklärung" vor, in der eine neue Willkommenskultur und Wege zur Integration der Flüchtlinge angesprochen werden.



April 2015: Am 4. April wird in der geplanten Asylbewerber-Unterkunft in der Thälmann-Straße Feuer gelegt. Die Staatsanwaltschaft spricht von einer "besonders schweren Brandstiftung". Noch am selben Tag demonstrieren 300 Menschen in Tröglitz gegen Ausländerhass und Gewalt. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff kommt nach Tröglitz. Nun gibt es auch Morddrohungen gegen den Landrat. Innenminister Holger Stahlknecht setzt eine 20.000-Euro-Prämie für Hinweise auf die Brandstifter aus. Er kündigt außerdem an, dass im Mai zunächst nur 10 Flüchtlinge aufgenommen und in privaten Unterkünften untergebracht werden sollen.