Und wenn Marx sagt, dass er genau genommen den Zölibat gar nicht aufheben will, er will ihn nur eben nicht mehr verpflichtend machen für alle katholischen Priester – dann stellt er sich mit dieser Forderung einmal mehr an die Seite der Reformwilligen in der katholischen Kirche.

Man muss aber auch wissen, dass Marx selber angeschlagen ist. Das Münchner Missbrauchsgutachten wirft ihm Fehlverhalten im Umgang mit Verdachtsfällen vor. Der Münchner Kardinal hatte auch schon dem Papst seinen Rücktritt angeboten, was dieser aber ausgeschlagen hat. Kurz, dieser Mann hat jetzt auch nicht allzu viel zu verlieren in der katholischen Kirche. Und vielleicht finde ich auch deswegen seine Äußerungen nicht so besonders spektakulär.

Marx hat ja auch gesagt in dem Zusammenhang, dass der Zölibat nicht so gut mit sexuell unreifen Menschen harmoniert. Kann man aber pauschal sagen, dass der Zölibat die Ursache ist für den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche?

Nicht die Ursache, aber auf jeden Fall ist der Zölibat ein erhöhtes Risiko. Also Marx hat es ganz gut auf den Punkt gebracht und gesagt, diese Lebensform der Ehelosigkeit und dieses Männerbündische ziehen unter Umständen Leute an, die nicht geeignet sind, die sexuell unreif sind.

Die katholische Kirche hat es neben vielem anderen auch versäumt, die Motivation derjenigen zu prüfen, die Priester werden wollen.

Was wir aus den Erhebungen auf jeden Fall ebenso wissen: Es gibt ja in der katholischen Kirche auch Täter – und übrigens auch Täterinnen, das ist noch gar nicht so gut erforscht – die keine Priester sind, sondern Laien sind, oder Diakone, die also nicht zölibatär leben. Aber der Anteil der Täter in diesen Gruppen liegt eben auch deutlich geringer.

Lässt sich die verpflichtende Ehelosigkeit für katholische Priester denn so einfach abschaffen?

Der Zölibat in der katholischen Kirche hat eine lange Tradition, aber er zählt nicht zu den Glaubenssätzen. Und es gibt, das wissen die wenigsten, auch in der katholischen Kirche schon verheiratete Priester. Wenn zum Beispiel ein anglikanischer oder ein evangelischer Pastor übertritt, dann darf er natürlich verheiratet bleiben. In den katholischen Ostkirchen gibt es ebenfalls verheiratete Priester.

Nur im Westen ist der Zölibat im 11. Jahrhundert festgeschrieben worden. Der Priester sollte in der Nachfolge Jesu ehelos leben. Das ist die Idee dahinter, das ist aber auch ganz praktisch: Wo es keine Familie, keine Erben gibt, da kann der Besitz des Pfarrers dann wieder an die Kirche zurückfallen.

Wir wissen aber, dass der Zölibat im Mittelalter in der Praxis nicht ganz so ernst genommen worden ist. Erst nach der Reformation wurde die Norm der Ehelosigkeit dann stärker durchgesetzt. Also der Zölibat war dann plötzlich das Alleinstellungsmerkmal gegenüber den sündhaften protestantischen Pfarrern. Letztlich muss man sagen: Der Zölibat ist eine kirchenrechtliche Norm. Die könnte man ändern. Die Frage ist nur: wie?

Was heißt das jetzt für die katholische Kirche in Deutschland?

Das heißt, dass sich die Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland auch an der Zölibatsfrage mitentscheiden wird - und zwar nicht nur, weil der Kirche die Priester ausgehen. Es gibt immer weniger Männer, die dauerhaft ehelos leben wollen. Und wenn, dann sind es manchmal auch noch die falschen. An der Frage des Pflichtzölibats lässt sich meines Erachtens auch ablesen, ob die katholische Kirche zu einer wirklichen Erneuerung fähig ist.

Wir haben ja die Situation im Moment: Die Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit ist weitgehend verspielt. Inzwischen treten nach den jüngsten Missbrauchsenthüllungen auch engagierte Katholiken und Katholiken aus ihrer Kirche aus; Menschen, die ihr jahrzehntelang treu gewesen sind. Und dieser Synodale Weg, das ist für viele wirklich der letzte Strohhalm, dass es doch noch zu Reformen kommen könnte. Und wenn es da denkbar wäre, dass in bestimmten Ortskirchen zum Beispiel in Deutschland der Pflichtzölibat gelockert wird, dann könnte das was bedeuten. Aber die Chancen dafür stehen einfach nicht gut. Es wird viele, viele Enttäuschungen hervorrufen. Mit noch mehr Menschen werden der Kirche den Rücken kehren.