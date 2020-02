Papst Franziskus lehnt Weiheämter für Frauen, etwa als Diakoninnen, vorerst ab. Auch befürwortet er derzeit keine Lockerung der Zölibatspflicht für katholische Priester. Das geht aus seinem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben zur Amazonas-Synode im Oktober hervor. Wer die Bedeutung und Beteiligung von Frauen in der Kirche nur mit ihrer Zulassung zur Weihe stärken wolle, greife zu kurz und "klerikalisiere" Frauen, schreibt Franziskus.

Kritik von der Basis: "Fehlender Mut", "herber Schlag für alle Frauen"

Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken(ZdK), Thomas Sternberg bedauerte die Aussagen des Papstes. Zwar ermutige Franziskus die Katholiken in Deutschland, ihre Reformdebatten im Synodalen Weg konsequent fortzusetzen. Leider finde er aber nicht den Mut dazu, "in den seit 50 Jahren diskutierten Fragen der Weihe verheirateter Männer und der liturgischen Kompetenzen von Frauen, echte Reformen umzusetzen." Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) sprach von einem "herben Schlag für alle Frauen, die auf ein starkes Signal zur Gleichberechtigung in der katholischen Kirche gehofft haben".

Papst reagiert auf Forderungen der Amazonas-Synode

Bei dem internationalen Bischofstreffen im Herbst war mehrfach die Forderung nach einem Diakonat für Frauen erhoben worden. Eine Anregung der Amazonas-Synode für Ausnahmeregelungen von der verpflichtenden Ehelosigkeit für Priester greift der Papst in seinem Schreiben nicht auf. Im Abschlussdokument hatten die Synodenteilnehmer dafür votiert, in Ausnahmefällen verheiratete Ständige Diakone zu Priestern zu weihen. Dieser Idee erteilt der Papst allerdings auch keine definitive Absage. In dem 50 Seiten umfassenden nachsynodalen Schreiben "Querida Amazonia" (Geliebtes Amazonien) fordert Franziskus Anstrengungen, um auch in entlegenen Teilen der Amazonasregion häufiger Messfeiern zu ermöglichen. In erster Linie sollten Lateinamerikas Bischöfe dafür sorgen, dass ihre Priester tatsächlich in dem Gebiet eingesetzt und entsprechend ausgebildet würden.

Reaktionen aus der Kirche