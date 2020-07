Mitte Juni ist die Bitterfelder Bauermeister-Gedächtniskirche entwidmet worden. Der neugotische Kirchenbau aus gelbem Klinker wird an einen privaten Investor verkauft. Unter mehreren Anbietern erhielt der Käufer den Zuschlag, weil er in seinem Nutzungskonzept zusicherte, die Kirche zum Begegnungszentrum auszubauen. Auch die Erinnerung an den Bitterfelder Unternehmer und Reichstagsabgeordneten Louis Bauermeister, der die Kirche 1905 als Privatkirche errichten ließ, will der neue Eigentümer weiter wachhalten.