Reportage Meine Zukunft ohne die Kohle - Drei Menschen, eine Geschichte

Hauptinhalt

Die Tage der Kohle sind gezählt. Der Ausstieg soll bis 2038 erfolgen, rund 40 Milliarden Euro fließen in den Strukturwandel der Reviere, so hat es die Kohlekommission Ende Januar 2019 beschlossen. Bis Mai will die Bundesregierung konkrete Maßnahmen beschließen. Doch wie sieht sie aus die Zukunft ohne Kohle? Die Antwort auf die Frage hängt von der persönlichen Perspektive ab, wie ein Blick in den rheinischen Tagebau Hambach, nach Spremberg in der Lausitz und nach Pödelwitz bei Leipzig zeigt.