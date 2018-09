Geboren wurde Ulrich Schacht im Jahre 1951 im DDR-Frauenzuchthaus Hoheneck. Seine Mutter saß dort als Gefangene, weil sie mit Ulrichs Vater, einem Sowjetsoldaten, eine Beziehung unterhielt. Das Paar mit dem kommenden Kind hätte in der DDR niemals als Familie leben dürfen.

Bis zur Entlassung seiner Mutter wuchs er bei Pflegeeltern auf. Doch mit kommunistischen Idealen hat Schacht da bereits nichts mehr am Hut. Er sucht seine Heimat lieber in der Kirche. Zwar macht er im heimatlichen Wismar zunächst eine Bäckerlehre, geht aber danach als Pfleger in die Samariteranstalten nach Fürstenwalde und studiert Religionspädagogik, bevor er 1973 ein Theologiestudium beginnt. Gleichzeitig schreibt er aber auch Texte und Gedichte, die er illegal verbreitet. Er wird wegen "staatsfeindllicher Hetze" verhaftet und zu sieben Jahren Freiheitsentzug verurteilt.

Ich wusste einfach, wer diesen Ort ungebrochen übersteht, der hat mir ein Stück Schule weitergegeben, an dem ich mich messen konnte. Und es wäre mir peinlich gewesen, weniger stark gewesen zu sein, als meine Mutter. Ulrich Schacht

1976 wird er von der BRD freigekauft. Dort studiert erneut Theologie und Philosophie, wird Journalist und bleibt Dichter und Schriftsteller. Aber auch in seiner Kirche mag der Protestant nicht so richtig seine Heimat finden. Doch das lässt ihn nicht verzagen. Wortgewaltig und gelegentlich polemisch mischt er sich in die Debatten ein und streitet gegen die geistliche Heimatlosigkeit des modernen Protestantismus.

Die Kirche hat nur eine Pflicht: Gottesdienst zu leisten. Dienst an Gott heißt immer Verteidigung des Maßstabes, an dem der Mensch seine Würde erhält und verteidigt. Das ist ein dialektisches Wechselverhältnis, das man durch Scheinweltlichkeit zerstört. Und in dem Moment arbeitet man politischen Verhältnissen, die entgöttlicht und damit unmenschlich werden, zu. Ulrich Schacht