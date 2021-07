Altbischof Dr. Christoph Demke ist am Dienstag im Alter von 86 Jahren verstorben. Von 1983 bis 1994 stand Christoph Demke als Bischof an der Spitze der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen.

Christoph Demke (1935 - 2021) Bildrechte: dpa "Wir nehmen traurig und voller Dankbarkeit Abschied von Christoph Demke, der im Hospiz des Klosters Lehnin friedlich aus diesem irdischen Leben abgerufen worden ist. Wir vertrauen darauf, dass er nun schauen darf, was er geglaubt hat. Die Hinterbliebenen schließen wir in unsere Gebete ein und wünschen ihnen Stärkung und Trost“, sagte Friedrich Kramer, Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.



"Christoph Demke hat der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen als Bischof gedient. Mit viel Wärme und gleichzeitig klarem Blick hat er seine Kirche durch die letzten Jahre der DDR und die ersten Jahre nach der Wiedervereinigung geführt. Viele Menschen haben gute Erinnerungen an ihn und sind dankbar für seine geistliche Leitung, seelsorgerliche Nähe und theologische Tiefe. Seine klare pazifistische Haltung hat viele ermutigt. Wir danken unserem Herrn für alles, was er durch ihn und mit ihm unter uns gewirkt hat.“

Zur Person

Christoph Demke wurde am 3. Mai 1935 in Bunzlau/Schlesien geboren. Von 1953-1958 studierte er an der Humboldt-Universität in Berlin Theologie. Seine Promotion schloss Demke 1962 an der Kirchlichen Hochschule Berlin-Zehlendorf ab. Nach dem Bau der Berliner Mauer 1961 beteiligte er sich an dem Aufbau der kircheneigenen Theologischen Hochschule in Berlin, dem Evangelischen Sprachenkonvikt.

Zunächst arbeitete der Theologe als Vikar und Pfarrer. 1964 wurde er an das Sprachenkonvikt als Dozent für das Fach "Neues Testament" berufen. Von 1975 an arbeitete er nebenamtlich und ab 1977 hauptamtlich als Sekretär der Theologischen Kommission im Sekretariat des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR. Er wurde 1981 zum Leiter dieses Sekretariats befördert und arbeitete in diesem Amt bis zu seinem Antritt als Bischof von 1983 bis 1994 in Magdeburg.

Neben seinem Bischofsamt war Demke seit 1990 Vorsitzender der Konferenz der Kirchenleitungen des Bundes evangelischer Kirchen in der DDR und leitete diese bis zu ihrer Auflösung im Sommer 1991. Als letzter Vorsitzende der Konferenz der Kirchenleitungen war er an den Loccumer Gesprächen beteiligt, die zum Zusammenschluss der evangelischen Landeskirchen in Ost- und Westdeutschland zur Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) führten.