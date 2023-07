Britt Heydenreich hat zuletzt dafür mitgestritten, dass die Klinik in Reichenbach erhalten bleibt. Seit 1990 schlossen 26 von 103 Kliniken in Sachsen. Meist auf dem Land, wo es sowieso an Ärzten, aber auch an Schulen oder Läden in der Nachbarschaft mangelt. Einmal mehr fühlte sich Britt Heydenreich tief enttäuscht, voller Wut, Trauer und Resignation. Sie sagt, weder Politik noch Kirche hätten ihr über die Zeit geholfen, sondern allein ihr Glaube.