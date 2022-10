Auch Waltraut Zachhuber kann über ihr ambivalentes Leben als Christin in der DDR berichten. Geboren in Dänemark im Jahr 1941, wandert ihre Familie nach Ostdeutschland aus. Ihr Vater wird Pastor Brüdergemeine in Niesky. Gemeinsam mit ihren sieben Geschwistern wächst sie dort auf. Ihre christliche Prägung macht ihr das Leben in der Schule nicht immer einfach. "Ich denke schon, dass wir uns nicht in politischer, aber in christlicher Opposition befanden. Uns wurde in der Schule ja beigebracht, dass die Kirche ein absterbender Verein ist. (...) Da sind wir natürlich in die Schule gegangen mit dem Gefühl, wir gehen hier in ein feindliches Gelände." Auch ihr wird die Zulassung zum Abitur wegen ihres Glaubens zunächst verwehrt.