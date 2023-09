"Im Nachhinein ärgert mich immer, dass dieses Leben in der DDR so schwarz-weiß gemalt wird. Also hier sind die Guten und da sind die Bösen. Das stimmt so einfach nicht, es war nicht schwarz-weiß", meint die in Radebeul aufgewachsene Journalistin Bettina Röder. Die evangelische Christin studiert Pädagogik und wird schließlich Lehrerin. Ihren Glauben kann sie lange Zeit mit den sozialistischen Ideen unter einen Hut bringen:

Doch der Versuch, den eigenen christlichen Glauben im Alltag mit der Ideologie des Arbeiter- und Bauern-Staates zu vereinen, stößt immer wieder an Grenzen. Als die DDR 1949 gegründet wird, stellen Christinnen und Christen mit 92 Prozent noch eine Mehrheit der Bevölkerung. Im Laufe der Zeit geht dieser Anteil jedoch stark zurück. Und dabei wird staatlicherseits durchaus nachgeholfen, indem man Christinnen und Christen das Leben schwerer macht, durch Ausgrenzung, etwa verweigerte Bildungschancen. Der Zugang zur Erweiterten Oberschule (EOS), um Abitur zu machen, oder zum Studium, bleibt nicht wenigen verwehrt, etwa weil sie den Dienst an der Waffe in der Nationalen Volksarmee ablehnen. So wie Reinhard Assmann, der aus einer freikirchlichen Familie stammt. Er will Mathematik an der TU Dresden studieren: "Kurz vor der Immatrikulation gab es nochmal ein Gespräch mit den Professoren. Die hatten meine Erklärung inzwischen vorliegen, dass ich waffenlosen Dienst als Bausoldat leisten will, sie sagten: 'Das geht nicht.'" Die Zulassung wird zurückgezogen.