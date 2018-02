Die Rolle als Tarzan kann man getrost Klaws' Durchbruch im Musical-Geschäft nennen. Er spielte sie zweimal: Zum ersten Mal von 2010 bis 2013 in Hamburg und dann wieder ab November 2016 für ein halbes Jahr in Oberhausen. Mit der Arbeit in dem Disney-Musical qualifizierte sich Klaws auch für ausgedehnte Musical-Tourneen, in denen er als Solist in großen Hallen in unterschiedlichen Rollen glänzte. Bildrechte: dpa