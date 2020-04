Unterkriegen lässt sich Gabalier davon ganz und gar nicht, im Gegenteil: Er nutzt die aktuelle Zeit auch, um ganz neue Töne anzuschlagen - auf dem Klavier: In seinem aktuellen Song "Neuer Wind", den der Musiker in nur wenigen Stunden geschrieben hat, verarbeitet er seine Gefühle und Eindrücke bezüglich der gegenwärtigen Corona-Krise. Am 17. April wird Gabalier im Riverboat aus Österreich zugeschaltet sein und wird von neuer Musik und seinem momentanen, gar nicht so normalen, Leben berichten.