Wasser fasziniert den Abenteurer von jeher. Kieling bereiste exotische Flüsse wie den Rio Negro, den Orinoko, Yukon River oder den Amazonas. Bei seinem letzten Riverboat-Besuch beschrieb Andreas Kieling den Moment, in dem er sich nach der Rückkehr von einer Expedition zurück in die Einsamkeit einer Kanufahrt sehnt.



Ein Kanuabenteuer mit drei Söhnen und Hündin Cleo an Bord dürfte also ebenfalls ein Kontrastprogramm zum einsamen Tierfilmer-Alltag gewesen sein. Wir sind gespannt, was Kieling im Riverboat berichtet.