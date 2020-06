Gerade erst gaben sie sich das Jawort, schon sind sie frisch vermählt im Riverboat zu Gast: Anna-Carina und Stefan Mross haben sich getraut. Und zwar nicht irgendwo, sondern live im Fernsehen bei Florian Silbereisen in der "Schlagerlovestory.2020". Angefangen hatte eigentlich alles beim "Adventsfest der 100.000 Lichter". Während der Musikshow in der Vorweihnachtszeit machte Stefan Mross Anna-Carina Woitschack den Heiratsantrag. Ein halbes Jahr später war es dann soweit und die Vermählung stand an.