Es war einer der absoluten Höhepunkte in der Riverboat-Geschichte: Der Besuch von Arndt Bause und seiner Tochter Inka im Januar 1995. Schon damals war sichtbar, was Inka Bause mehr als 21 Jahre später - wiederum in der Talkshow - beschreiben sollte: nämlich, wie kompliziert, reibungsreich und liebevoll das Verhältnis der beiden zueinander war. Es war eine Beziehung zwischen Vater und Tochter - aber auch zwischen zwei ambitionierten Künstlern.