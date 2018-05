Auf zu neuen Ufern Riverboat kehrt zurück nach Dresden

Hauptinhalt

Frühling in Elbflorenz – was kann es Schöneres geben? Mit Blick auf Elbe und Frauenkirche bezieht das Riverboat ein temporäres Studio im Sächsischen Staatsministerium für Finanzen mit Blick auf die Skyline der Elbmetropole. Ab 25. Mai werden vier Sendungen in Dresden aufgezeichnet.