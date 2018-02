2. März 2018 Gewinne ein Meet & Greet mit Lukas Rieger!

Lukas Rieger kommt zu Riverboat - und du kannst ihn treffen! Wir verlosen zwei mal zwei Plätze (plus gegebenenfalls eine erziehungsberechtigte Begleitperson) für ein Meet & Greet mit dem Jung-Star am 2. März in Leipzig. Alles, was du dafür tun musst: Eine einfache Frage über Lukas beantworten und das untenstehende Formular ausfüllen!