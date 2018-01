Ab Donnerstag läuft "Die kleine Hexe" in den deutschen Kinos. Mit dabei: Axel Prahl, der dem weisen Raben Abraxas seine Stimme geliehen hat. Abraxas ist der beste Freund der kleinen Hexe (Karoline Herfurth) und begleitet diese bei ihren Anstrengungen endlich bei der Walpurgisnacht mitmachen zu können. Axel Prahl verleiht dem Vogel wunderbare Präsenz - so wie all den Figuren und Rollen, in die Prahl schlüpft.

"Die kleine Hexe" ist die feinsinnige Verfilmung des gleichnamigen Kinderbuchklassikers von Ottfried Preußler. Seit 1957 hat diese literarische Vorlage weltweit Generationen von Kindern begeistert.

Tatort-Jubiläum: Thiels (und Boernes) 15. Fall

Eine davon, natürlich: Hauptkommissar Frank Thiel. Seit 2002 ermittelt Prahl an der Seite von Jan Josef Liefers in Münster - ein kongeniales Duo. Die beiden sind die Quotenkönige des Sonntagabends. Der nächste Fall mit den beiden - es ist ihr 33. - wurde im Dezember abgedreht. Der Film mit dem Arbeitstitel "Affentheater" ist noch nicht final terminiert, er wird aber auf jeden Fall im Jahr 2018 laufen.

Dreh mit Brillenpinguinen: Im nächsten Tatort geht's für Thiel, Boerne und das gesamte Team in den Zoo. Bildrechte: dpa In diesem Fall untersuchen Thiel und Boerne einen Todesfall, der sich in der unmittelbaren Nachbarschaft von Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) ereignete. Die Spuren führen Kommissar Thiel unter anderem in den Münsterschen Zoo. Boerne tummelt sich zudem wieder einmal auf einem Nebenkriegsschauplatz - er versucht sich als Fernsehkoch. Geschrieben haben den Fall die Drehbuchautoren Stefan Cantz und Jan Hinter. Aus ihrer Feder stammten auch die ersten Tatorte mit Thiel und Boerne.

Schauspieler und Synchronsprecher in Film und Fernsehen, das ist längst nicht alles, wofür der in Schleswig-Holstein geborene Prahl steht. Seit einer Weile ist der 57-Jährige nun auch schon als Musiker unterwegs, im Stile eines Singer/Songwriters.

Neues Album in der Pipeline