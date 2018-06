Im Januar suchte er im Privatfernsehen nach einer Frau. In der achten Staffel der beliebten TV-Show rund um die Rosen, avancierte Daniel Völz zum Rekord-"Bachelor", nämlich dem mit den meisten Küssen. Und die Knutscherei hat sich gelohnt, denn aus den insgesamt 24 Kandidatinnen wählte er im Finale Kristina aus Essen als seine Traumfrau aus und gab an, sich wirklich verliebt zu haben. Bis April immerhin hielt diese Beziehung.



Der sympatische 33-Jährige wurde in Neuseeland geboren und stammt aus einer Künstlerfamilie. Er wuchs in Berlin auf, später studierte Völz in den USA und arbeitete in Florida als Immobilienmakler.



Freunde brachten ihn schließlich auf die Idee, sich als "Bachelor" zu bewerben und so nach einer deutschen Freundin zu suchen. Seither veränderte sich sein Leben. Vor allem die mediale Aufmerksamkeit nach dem Finale, das Interesse der Presse an seiner Beziehung zu Kristina waren gewaltig, gibt der Single an.