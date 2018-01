Das Konzert in Sofia sollte am 4. Februar stattfinden, das erste Date danach wäre der 12. Februar in Paris. David Garrett und sein Management haben also offenbar die Hoffnung, dass David dann bereits wieder auf der Bühne stehen kann. Kurz danach stehen bei Garrett auch wieder Deutschland-Konzerte an, am 13. Februar etwa in Hannover, am 14. Februar in Hamburg oder am 16. Februar in Düsseldorf. Zur medizinischen Prognose schrieb Garretts Team auf Facebook: "Die Ärzte gehen von einer vollständigen Genesung aus."