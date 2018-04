Es war im Mai 1992, als Barbara Eligmann zum ersten Mal "Explosiv" eröffnete, mit den ab dann immer gleichen Worten: "Hier ist Explosiv. Ich bin Barbara Eligmann". Sie prägte das Magazin wie keine Moderatorin nach ihr, sie drückte dem Programm ihren Stempel auf, wirkte stets etwas unterkühlt, ohne dass sie dadurch an Beliebtheit einbüßte.

Nach acht Jahren gab sie das Magazin auf. Dass sie den Schlussstrich unter "Explosiv" auch aus gesundheitlichen Gründen zog, das erzählte sie einer Frauenzeitschrift erst vor Kurzem: "Ich hatte eine Schilddrüsenüberfunktion, die sich nach der Geburt meines ersten Kinds zur Autoimmunerkrankung Morbus Basedow entwickelte", so Eligmann im Interview mit "Frau im Spiegel". Das habe sie bisher noch niemandem erzählt, weil sie es blöd finde, "mit Krankheiten zu kokettieren".

Mit einer solchen Krankheit und bald darauf zwei Kindern war es Eligmann jedenfalls nicht mehr möglich, ein tägliches Magazin zu moderieren. Nach einer kurzen Pause stieg sie mit einem geringeren Pensum wieder in den Beruf ein, moderierte zwischen 2003 und 2009 gemeinsam mit Wigald Boning die Sendung "clever! - Die Show, die Wissen schafft" auf Sat1, 2012 folgte ebenda "Mieter in Not".