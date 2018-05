Schlag auf Schlag ging es bei "HEIMLICH! - DIE GROSSE SHOW DER ÜBERRASCHUNGEN" im Ersten: Eine Überraschung nach der anderen zauberte Showmaster Florian Silbereisen in gekonnter Manier aus dem Hut. Doch eine dürfte die Fans deutschsprachiger Schlagermusik am meisten berührt haben: Es gibt sie wieder, eine aktuelle deutsche Schlagerhitparade im Fernsehen! Seit April 2018 präsentiert kein Geringerer als Schlagertitan Bernhard Brink einmal monatlich "Die Schlager des Monats" - und zwar exklusiv im MDR FERNSEHEN. Die Sendung bildet die TOP 50 der nationalen Schlageralbumcharts ab, erzählt das Neueste aus der Welt des Schlagers und greift aktuelle Trends auf. Auch an einen festen Platz für Newcomer und Neuvorstellungen ist gedacht.