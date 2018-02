Der gelernte Versicherungskaufmann Chris Tall stieg mit Auftritten bei Comedy Slams und eigenen Internetvideos in die Szene ein. Schließlich wurde ein handfester Stand-up-Comedian aus ihm und inzwischen ist er der mehrfach preisgekrönte Shootingstar seiner Branche. 2016 gewann Chris Tall den Deutschen Comedypreis.



Er trat im Vorprogramm von Ilka Bessin auf und tourte schließlich mit eigenem Programm durch Deutschland. In "Selfie von Mutti. Wenn Eltern cool sein wollen." bekam Mama ihr Fett weg. Der gebürtige Hamburger knöpft sich 2018 nun den Papa vor. Klare Ansage: "Und jetzt ist Papa dran!" so der Titel des neuen Programms.



Fans können wieder mit derben Sprüchen rechnen. Bei ihm bekommen alle ihr Fett weg. Auch er selbst - das ist ihm wichtig. Auf der Bühne agiert Chris Tall als er selbst, statt als Kunstfigur. Und das kommt an.