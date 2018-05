Christine Neubauers Karriere in Bildern

Von 1989 bis 1992 wurde Christine Neubauer in der Serie "Löwengrube" einem größeren Publikum bekannt. In 32 Folgen wird das Schicksal zweier Münchner Familien vom Ende es 19. Jahrhunderts bis in die 1950er Jahre hinein erzählt. Neubauer spielte an der Seite von Jörg Hube (das Bild zeigt beide) eine der Hauptrollen. Bildrechte: IMAGO