Weissensee ist in der Wendezeit angekommen! Die Geschichten um die Familien Kupfer und Hausmann erreichen damit neue Höhepunkte, und zwei Figuren entfalten dabei ganz neue Facetten: Volkspolizist Heinz Peter Görlitz und Bürgerrechtlerin Nicole Henning. Die beiden Schauspieler, die hinter den Rollen stecken, passen zum Plot wie die Faust auf das berühmte Auge, denn beide sind Ostdeutsche und haben die Wende im Alter von 18 Jahren miterlebt: Claudia Mehnert (geboren in Rochlitz und aufgewachsen in Erfurt) sowie Stephan Grossmann (geboren und aufgewachsen in Dresden).