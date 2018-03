Das bedeutet, dass in Deutschland Auftritte in Mannheim (22. März), Regensburg (23. März) und Essen (26. März) abgesagt werden müssen. Zwei weitere Konzerte in Deutschland werden von Musikerkollegen übernommen: In Frankfurt ( 24. März ) und Wiesbaden ( 27. März ) übernimmt Ray Chen den Part von David Garrett. Für Fragen zu Ersatzterminen oder Rückerstattungen bittet das Management Kartenbesitzer, sich an die jeweiligen Veranstalter zu wenden.